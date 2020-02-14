14 Февр. 2020 2020-02-14T11:34:26+03:00

На Кубани у неплательщика алиментов арестовали авто

Он задолжал 120 тысяч рублей

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Житель Лабинского района Краснодарского края несколько месяцев не платил алименты. Он задолжал 120 тысяч рублей на содержание собственного ребенка.

К нему неоднократно приходил судебный пристав-исполнитель, но мужчина не предпринимал никаких действий по погашению задолженности.

Вскоре сотрудник ведомства арестовал у местного жителя автомобиль марки «Lada-21140», стоимость которого, согласно предварительной оценке, покроет сумму задолженности.

- В ближайшее время машина отправится на принудительную реализацию, а деньги поступят в счет погашения алиментов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани осудили сотрудника Росрыболовства, получавшего взятки от браконьеров. Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU