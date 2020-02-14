На Кубани у неплательщика алиментов арестовали авто
Житель Лабинского района Краснодарского края несколько месяцев не платил алименты. Он задолжал 120 тысяч рублей на содержание собственного ребенка.
К нему неоднократно приходил судебный пристав-исполнитель, но мужчина не предпринимал никаких действий по погашению задолженности.
Вскоре сотрудник ведомства арестовал у местного жителя автомобиль марки «Lada-21140», стоимость которого, согласно предварительной оценке, покроет сумму задолженности.
- В ближайшее время машина отправится на принудительную реализацию, а деньги поступят в счет погашения алиментов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани осудили сотрудника Росрыболовства, получавшего взятки от браконьеров. Ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU