Подполковника полиции Новороссийска госпитализировали из-за того, что его сбил ребенок на ватрушке

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:20:53+03:00

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39-летний подполковник полиции, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Приморского района УВД Новороссийска Карен С. в тот день поехал в поселок Верхнебаканский. Было воскресенье, 9 февраля, в городе-герое как раз выпал снег и полицейский отправился к горке, где взрослые и дети катались на ватрушках. У подполковника был выходной, он был по гражданке.

- Катаясь с горки на ватрушке, несовершеннолетний ребенок сбил с ног подполковника полиции, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Новороссийска. – В результате падения с высоты собственного роста, полицейский был доставлен в больницу, его госпитализировали в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В новороссийской полиции Карен С. служит 18 лет, в должности замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Приморского района МВД Новороссийска - пять лет.

Сейчас он готовится к выписке из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU