В Краснодаре 15 февраля перекроют движение в районе Пушкинской площади

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:20:56+03:00

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15 февраля в краевой столице на Пушкинской площади пройдет мероприятие, посвященное Дню животновода. Из-за этого в субботу с 07:00 до 20:00 автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

- Пушкина - от Рашпилевской до Красной;

- Рашпилевской - от Советской до Пушкина;

- Советской - Красноармейской до Рашпилевской.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на двух перекрестках временно отключат светофоры. Транспортные потоки будут регулировать сотрудники ГИБДД. Их отключат для переноса оборудования на новые опоры, прежние металлоконструкции демонтируют. Они вновь начнут работать после 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU