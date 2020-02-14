В Краснодаре потушили пожар на автомойке
О возгорании спасателям стало известно в 12:46 14 февраля. Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона позвонил очевидец и сообщил, что горит автомойка на улице Костылева.
Когда на место прибыли спасатели, стало известно, что полыхает подсобка. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.
- В тушении задействовали две единицы техники и 12 человек личного состава, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 13:02 пожар был локализован, а в 13:14 возгорание полностью ликвидировали.
Пострадавших и погибших в ЧП нет. Сейчас на месте работают эксперты.
- Причины пожара станут известны позднее, - добавляют «КП» - Кубань» спасатели.
Ранее сообщалось, что в центре Краснодара загорелась подстанция. Из-за этого в округе отключили свет. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Краснодаре горит автомойка Видео: vk.com/krd_chp.
ИСТОЧНИК KP.RU