В Краснодаре потушили пожар на автомойке

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:16:49+03:00

Пострадавших и погибших нет [видео]

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О возгорании спасателям стало известно в 12:46 14 февраля. Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона позвонил очевидец и сообщил, что горит автомойка на улице Костылева.

Когда на место прибыли спасатели, стало известно, что полыхает подсобка. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.

- В тушении задействовали две единицы техники и 12 человек личного состава, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 13:02 пожар был локализован, а в 13:14 возгорание полностью ликвидировали.

Пострадавших и погибших в ЧП нет. Сейчас на месте работают эксперты.

- Причины пожара станут известны позднее, - добавляют «КП» - Кубань» спасатели.

Ранее сообщалось, что в центре Краснодара загорелась подстанция. Из-за этого в округе отключили свет. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Краснодаре горит автомойка Видео: vk.com/krd_chp.

ИСТОЧНИК KP.RU