Туристический поезд в Гуамском ущелье снова катает туристов

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:31:50+03:00

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Во многих районах Краснодарского края зима уже отступила, правда, в Гуамском ущелье по-прежнему снежно. Кроме того, туристы могут насладиться прогулками на поезде. Как удалось узнать «КП» - Кубань», состав снова начал курсировать по прежнему маршруту.

Напомним, в январе тепловоз опечатали приставы. Запрет на эксплуатацию наложил суд по требованию прокуратуры, которая выявила множество нарушений.

- Вскрыты факты несвоевременного обслуживания эксплуатируемого узкоколейного железнодорожного полотна, о чем свидетельствует износ его отдельных участков, - сообщали в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: instagram.com/ognevannie

Кроме того, к работе на объекте допускались лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности. А на территории комплекса не было ни одного огнетушителя, пожарной сигнализации.

- Вопросы у нас были, в основном, по пожарной безопасности. Все нарушения были устранены, потому поезд снова начал работу, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» генеральный директор «Апшеронск-Лагонаки» Роман Зинченко.

Курсирует по маршруту он с 11:30 до 20:00 каждый день, кроме вторника.

ИСТОЧНИК KP.RU