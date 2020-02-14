Туристический поезд в Гуамском ущелье снова катает туристов
Во многих районах Краснодарского края зима уже отступила, правда, в Гуамском ущелье по-прежнему снежно. Кроме того, туристы могут насладиться прогулками на поезде. Как удалось узнать «КП» - Кубань», состав снова начал курсировать по прежнему маршруту.
Напомним, в январе тепловоз опечатали приставы. Запрет на эксплуатацию наложил суд по требованию прокуратуры, которая выявила множество нарушений.
- Вскрыты факты несвоевременного обслуживания эксплуатируемого узкоколейного железнодорожного полотна, о чем свидетельствует износ его отдельных участков, - сообщали в прокуратуре Краснодарского края.
Фото: instagram.com/ognevannie
Кроме того, к работе на объекте допускались лица, не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности. А на территории комплекса не было ни одного огнетушителя, пожарной сигнализации.
- Вопросы у нас были, в основном, по пожарной безопасности. Все нарушения были устранены, потому поезд снова начал работу, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» генеральный директор «Апшеронск-Лагонаки» Роман Зинченко.
Курсирует по маршруту он с 11:30 до 20:00 каждый день, кроме вторника.
ИСТОЧНИК KP.RU