2020-02-14T17:35:43+03:00
Общество

В Краснодаре на месяц ограничат движение на участке улицы Рашпилевской

Там будут строить сети газоснабжения
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодарских автолюбителей снова ждут неудобства. На участке улицы Рашпилевской в районе дома № 205 временно ограничат движение транспорта. Ограничения введут во вторник, 18 февраля. Продлятся они почти месяц - до 14 марта.

- Связано это со строительством сетей газоснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Работы будет проводить компания «Юг-Газ».

Из-за ремонта движение транспорта частично ограничат по одной из полос улице Рашпилевской, но только при движении в сторону центра города от Гаврилова до проезда Ключевского.

- Чтобы водители не растерялись, на дороге установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки, - добавили в мэрии.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре 15 февраля перекроют движение в районе Пушкинской площади. Ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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