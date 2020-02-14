2020-02-14T18:09:53+03:00
Происшествия

На Кубани двое инкассаторов обворовывали банкоматы

В отношении мужчин возбудили уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
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Сейчас они находятся под подпиской о невыездеСейчас они находятся под подпиской о невыездеФото: Иван МАКЕЕВ
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В полицию обратился руководитель одного из финансовых учреждений Новороссийска. Мужчина сообщил, что при проведении ревизии выявил недостачу. Общая сумма ущерба превысила 160 000 рублей.

- Полицейские опросили сотрудников банка, проверили финансовую документацию, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что недостающие денежные средства пропали во время проведения инкассации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что инкассаторов задержали. Их подозревают к кражам из трех банкоматов Новороссийска и Геленджика. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у краснодарского миллионера похитили коллекцию часов и ювелирных изделий. Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила около 952 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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