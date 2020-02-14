В Юбилейном микрорайоне Краснодара временно сократят работу три маршрута

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:37:23+03:00

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В Юбилейном микрорайоне на разворотном кольце будут менять трамвайные пути. В связи с этим с 17 по 19 февраля сократится время движения трамваев №6,11 и 21.

- Ремонт будут делать ночью, поэтому график движения трамваев днем останется без изменений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии попросили пассажиров быть внимательнее, уезжая вечером с конечных остановок.

Последнее время отправления трамвая № 6 из Юбилейного микрорайона — в 21.45, от Димитрова — в 21.54. Последний рейс трамвая № 11 от ж/д вокзала «Краснодар-1» — в 22.16, из Юбилейного микрорайона — в 22.29. Последний трамвай маршрута № 21 из Юбилейного микрорайона уйдет в 22.17, от улицы Солнечной — в 21.41.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре на месяц ограничат движение на участке улицы Рашпилевской. Ограничения введут во вторник, 18 февраля. Продлятся они до 14 марта. Связано это со строительством сетей газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU