В Темрюкском районе врачи проконсультировали 200 пожилых жителей
Каждый месяц бригада врачей краевого госпиталя для ветеранов войн имени Красовитова и специалистов Центра медицинской профилактики выезжают в отдаленные населенные пункты. Медики бесплатно консультируют пожилых людей.
Очередная акция прошла в Темрюкском районе. Врачи осмотрели 214 человек и провели 864 исследования.
- У ряда пациентов были впервые выявлены серьезные заболевания. Так, у пяти человек офтальмологи диагностировали глаукому, у десяти – катаракту. Все они были направлены на оперативное лечение в краевые специализированные клиники, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что новая пациентка «с маской Бэтмена» из США прибудет к российскому доктору. Краснодарский лазерный хирург Павел Попов запланировал консультацию для малышки Деми на 6 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU