В Темрюкском районе врачи проконсультировали 200 пожилых жителей

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:10:16+03:00

Здесь прошел прием в рамках проекта «Кубань – край долгожителей»

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Каждый месяц бригада врачей краевого госпиталя для ветеранов войн имени Красовитова и специалистов Центра медицинской профилактики выезжают в отдаленные населенные пункты. Медики бесплатно консультируют пожилых людей.

Очередная акция прошла в Темрюкском районе. Врачи осмотрели 214 человек и провели 864 исследования.

- У ряда пациентов были впервые выявлены серьезные заболевания. Так, у пяти человек офтальмологи диагностировали глаукому, у десяти – катаракту. Все они были направлены на оперативное лечение в краевые специализированные клиники, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новая пациентка «с маской Бэтмена» из США прибудет к российскому доктору. Краснодарский лазерный хирург Павел Попов запланировал консультацию для малышки Деми на 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU