В Мостовском районе построят новую амбулаторию
В администрации края прошел личный прием граждан. К вице-губернатору Анне Миньковой обратилась жительница Мостовского района Валентина Хаперская. Женщина рассказала, что в селе Шедок амбулатория построена в конце 50-х годов и требует ремонта.
- Познакомившись с заключением специалистов о состоянии здания, Анна Минькова решила, что в данном случае правильно не ремонтировать устаревшее здание, а построить новое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
В течение года планируется подготовить проектно-сметную документацию. А в 2021 году начнется возведение объекта.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре состоится крупный всероссийский онкологический форум. На нем обсудят современные методики лечения рака легкого и опухолей грудной локализации.
ИСТОЧНИК KP.RU