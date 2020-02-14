В Мостовском районе построят новую амбулаторию

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:48:53+03:00

А старое здание, возможно, пойдет под снос

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В администрации края прошел личный прием граждан. К вице-губернатору Анне Миньковой обратилась жительница Мостовского района Валентина Хаперская. Женщина рассказала, что в селе Шедок амбулатория построена в конце 50-х годов и требует ремонта.

- Познакомившись с заключением специалистов о состоянии здания, Анна Минькова решила, что в данном случае правильно не ремонтировать устаревшее здание, а построить новое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В течение года планируется подготовить проектно-сметную документацию. А в 2021 году начнется возведение объекта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре состоится крупный всероссийский онкологический форум. На нем обсудят современные методики лечения рака легкого и опухолей грудной локализации.

ИСТОЧНИК KP.RU