2020-02-14T20:20:20+03:00
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Программа «Земский работник культуры» привлечет в села Кубани талантливых специалистов

Власти считают, что сельские ДК возрождаются
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов проработать и представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Власти Кубани считают, что такая программа будет хорошим подспорьем с привлечением молодых талантливых специалистов в села.

– Мы готовим предложения. Для нашего аграрного края данная инициатива очень актуальна. У нас 90% культурно-досуговых учреждений находится в сельской местности, – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава края подчеркнул, что на Кубани реконструируются сельские ДК. И потребность в кадрах растет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в поселке Венцы Гулькевичского района закончили ремонт в сквере и привели в порядок площадь перед Домом культуры. В сквере имени Горбатко и на площади положили новую плитку, установили комфортные зоны отдыха, урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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