Программа «Земский работник культуры» привлечет в села Кубани талантливых специалистов
Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов проработать и представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».
Власти Кубани считают, что такая программа будет хорошим подспорьем с привлечением молодых талантливых специалистов в села.
– Мы готовим предложения. Для нашего аграрного края данная инициатива очень актуальна. У нас 90% культурно-досуговых учреждений находится в сельской местности, – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава края подчеркнул, что на Кубани реконструируются сельские ДК. И потребность в кадрах растет.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в поселке Венцы Гулькевичского района закончили ремонт в сквере и привели в порядок площадь перед Домом культуры. В сквере имени Горбатко и на площади положили новую плитку, установили комфортные зоны отдыха, урны.
ИСТОЧНИК KP.RU