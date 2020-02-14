Программа «Земский работник культуры» привлечет в села Кубани талантливых специалистов

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов проработать и представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Власти Кубани считают, что такая программа будет хорошим подспорьем с привлечением молодых талантливых специалистов в села.

– Мы готовим предложения. Для нашего аграрного края данная инициатива очень актуальна. У нас 90% культурно-досуговых учреждений находится в сельской местности, – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава края подчеркнул, что на Кубани реконструируются сельские ДК. И потребность в кадрах растет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в поселке Венцы Гулькевичского района закончили ремонт в сквере и привели в порядок площадь перед Домом культуры. В сквере имени Горбатко и на площади положили новую плитку, установили комфортные зоны отдыха, урны.

ИСТОЧНИК KP.RU