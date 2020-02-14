2020-02-14T22:24:39+03:00
Общество

В 2020 году в Краснодарском крае отремонтируют 111 воинских захоронений

На эти цели предусмотрено 173 млн рублей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В этом году на Кубани планируется отремонтировать и благоустроить 111 воинских захоронений. Более 4 тысяч имен погибших будет высечено на мемориалах в 64 муниципальных образованиях.

- Реконструкция памятников проходит в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В департаменте внутренней политики добавили, что в течение шести лет отремонтируют 431 воинское захоронение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Хостинском районе Сочи памятную стелу погибшим в годы ВОВ отреставрируют и перенесут в другое место. Обновленную памятную стелу «Героям-хостинцам, погибшим в 1941-1945 гг.» поставят в парке 50 лет Победы. Сейчас мемориал находится у входа в сквер культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре работникам выплатили 750 тысяч рублей долга по зарплате
В 2020 году в Краснодарском крае отремонтируют 111 воинских захоронений
Более 200 участников ВОВ на Кубани получили выплату на улучшение жилищных условий
Программа «Земский работник культуры» привлечет в села Кубани талантливых специалистов
В Мостовском районе построят новую амбулаторию
В Темрюкском районе врачи проконсультировали 200 пожилых жителей
В Юбилейном микрорайоне Краснодара временно сократят работу три маршрута
На Кубани двое инкассаторов обворовывали банкоматы
На Кубани загорелся дом из-за непотушенной сигареты
В Краснодаре на месяц ограничат движение на участке улицы Рашпилевской
Житель Сочи разгромил несколько автомобилей на автостоянке
В Гулькевичском районе обновили сквер и площадь перед Домом культуры
Трое полицейских подкинули наркотики в машину краснодарца и украли 100 тысяч рублей
Турагентство «Апшеронск-Лагонаки» о сходе поезда в Гуамском ущелье: Никакого ЧП не было, это профилактические работы
На Кубани 4-летний мальчик упал с лестницы и умер
В Анапе целая семья покончила жизнь самоубийством
Туристический поезд в Гуамском ущелье снова катает туристов
"Мы из Сириуса": Рядом с Сочи может появиться новый город
Краснодар. Активисты КПРФ и ЛКСМ отметили День освобождения города от фашистских оккупантов
Юрий Афонин: Новое правительство использует старые приемы!
В Краснодаре потушили пожар на автомойке
По центру Краснодара пробегут ультра-марафонцы со всей России