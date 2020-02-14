В 2020 году в Краснодарском крае отремонтируют 111 воинских захоронений

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:24:39+03:00

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В этом году на Кубани планируется отремонтировать и благоустроить 111 воинских захоронений. Более 4 тысяч имен погибших будет высечено на мемориалах в 64 муниципальных образованиях.

- Реконструкция памятников проходит в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В департаменте внутренней политики добавили, что в течение шести лет отремонтируют 431 воинское захоронение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Хостинском районе Сочи памятную стелу погибшим в годы ВОВ отреставрируют и перенесут в другое место. Обновленную памятную стелу «Героям-хостинцам, погибшим в 1941-1945 гг.» поставят в парке 50 лет Победы. Сейчас мемориал находится у входа в сквер культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU