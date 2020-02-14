В Краснодаре работникам выплатили 750 тысяч рублей долга по зарплате

14 Февр. 2020 2020-02-14T23:35:13+03:00

В настоящее время задолженность погашена Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сотрудники ООО «КубаньРегионСтрой» обратились в прокуратуру по поводы невыплаты организацией зарплаты. Ведомство провело проверку.

- 18 работников строительной компании с ноября по декабрь 2019 года не получили заработную плату. Задолженность составила 750 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Руководителю предприятия внесено представление, также в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение сроков выплаты заработной платы».

В настоящее время задолженность перед работниками предприятий погашена.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани пенсионера осудят за мошенничество и фальсификацию доказательств по делу. Своими действиями он причинил ущерб администрации Крымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU