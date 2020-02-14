В Краснодаре работникам выплатили 750 тысяч рублей долга по зарплате
Сотрудники ООО «КубаньРегионСтрой» обратились в прокуратуру по поводы невыплаты организацией зарплаты. Ведомство провело проверку.
- 18 работников строительной компании с ноября по декабрь 2019 года не получили заработную плату. Задолженность составила 750 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Руководителю предприятия внесено представление, также в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение сроков выплаты заработной платы».
В настоящее время задолженность перед работниками предприятий погашена.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани пенсионера осудят за мошенничество и фальсификацию доказательств по делу. Своими действиями он причинил ущерб администрации Крымского района.
ИСТОЧНИК KP.RU