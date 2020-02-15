В Сочи загорелся пансионат «Бургас»

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:42:30+03:00

Погибших и пострадавших нет. Фото: burgas-sochi.ru

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Как удалось узнать «КП»-Кубань», ранним утром 15 февраля в сочинском пансионате «Бургас» произошло возгорание. Заявка диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступила в 05:24, через десять минут пожарные прибыли на место и установили, что горят вещи на площади 5 м2.

- 100 человек эвакуировали, в 05:39 пожар удалось ликвидировать, - сообщили в пресс-службе кубанского МЧС.

По данным ведомства, в тушении были задействованы 10 человек личного состава и 4 единицы техники. ЧП обошлось без пострадавших.

Днем ранее в Усть-Лабинском районе загорелось жилище из-за непотушенной сигареты. О сильном дыме, который валил из окон, соседи сообщили пожарным. По приезду стало известно, что горела кровать. К сожалению, после тушения спасатели обнаружили в доме тело 67-летней пенсионерки. В настоящий момент назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

В пожаре в Усть-Лабинском районе погибла 67-летняя пенсионерка. Фото: СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU