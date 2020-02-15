2020-02-15T13:50:20+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту найденного на улице новорожденного

Тело девочки нашли в Белореченском районе Кубани
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Назначен ряд экспертиз. Фото: mapio.netНазначен ряд экспертиз. Фото: mapio.net
Изменить размер текста:

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в поселке Новый, находящемся в четырех километрах от Белореченска, был найден труп новорожденного плода. О находке сообщили правоохранителям, которые экстренно выехали на место происшествия. Тело передали судмедэкспертам, которые установят причины гибели и возраст.

- В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ региона.

По неподтвержденным данным, плод, появившийся раньше срока, мать выкинула в огород местного жителя, который и сообщил в полицию о страшной находке. Есть версия, что тело пролежало там несколько дней.

В настоящее время следователи разыскивают мать умершей, в поселке идет допрос возможных очевидцев. В соцсетях жители поселка пишут, что женщина могла быть не местной и уже, возможно, покинула Белореченский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1,6 млрд рублей поступил в бюджет Кубани от экспорта мясомолочной продукции в прошлом году
СК возбудил уголовное дело по факту найденного на улице новорожденного
Не мороз, а солнце: погода 15 и 16 февраля на Кубани будет теплой и сухой
Авария на трассе под Курганинском унесла жизни двоих кубанцев
В Сочи загорелся пансионат «Бургас»
На Кубани обнаружили тело новорожденного ребенка
В Краснодаре работникам выплатили 750 тысяч рублей долга по зарплате
В 2020 году в Краснодарском крае отремонтируют 111 воинских захоронений
Более 200 участников ВОВ на Кубани получили выплату на улучшение жилищных условий
Программа «Земский работник культуры» привлечет в села Кубани талантливых специалистов
В Мостовском районе построят новую амбулаторию
В Темрюкском районе врачи проконсультировали 200 пожилых жителей
В Юбилейном микрорайоне Краснодара временно сократят работу три маршрута
На Кубани двое инкассаторов обворовывали банкоматы
На Кубани загорелся дом из-за непотушенной сигареты
В Краснодаре на месяц ограничат движение на участке улицы Рашпилевской
Житель Сочи разгромил несколько автомобилей на автостоянке
В Гулькевичском районе обновили сквер и площадь перед Домом культуры
Трое полицейских подкинули наркотики в машину краснодарца и украли 100 тысяч рублей
Турагентство «Апшеронск-Лагонаки» о сходе поезда в Гуамском ущелье: Никакого ЧП не было, это профилактические работы
На Кубани 4-летний мальчик упал с лестницы и умер
В Анапе целая семья покончила жизнь самоубийством
Туристический поезд в Гуамском ущелье снова катает туристов
"Мы из Сириуса": Рядом с Сочи может появиться новый город
Краснодар. Активисты КПРФ и ЛКСМ отметили День освобождения города от фашистских оккупантов
Юрий Афонин: Новое правительство использует старые приемы!
В Краснодаре потушили пожар на автомойке
По центру Краснодара пробегут ультра-марафонцы со всей России