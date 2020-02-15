СК возбудил уголовное дело по факту найденного на улице новорожденного

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:50:20+03:00

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Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в поселке Новый, находящемся в четырех километрах от Белореченска, был найден труп новорожденного плода. О находке сообщили правоохранителям, которые экстренно выехали на место происшествия. Тело передали судмедэкспертам, которые установят причины гибели и возраст.

- В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ региона.

По неподтвержденным данным, плод, появившийся раньше срока, мать выкинула в огород местного жителя, который и сообщил в полицию о страшной находке. Есть версия, что тело пролежало там несколько дней.

В настоящее время следователи разыскивают мать умершей, в поселке идет допрос возможных очевидцев. В соцсетях жители поселка пишут, что женщина могла быть не местной и уже, возможно, покинула Белореченский район.

ИСТОЧНИК KP.RU