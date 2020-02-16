На Кубани вторые сутки разыскивают хромающего мужчину

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:30:44+03:00

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В Краснодарском крае разыскивают 44-летнего Пастушенко Владимира Витальевича. О мужчине ничего не слышно вот уже вторые сутки. Известно, что он вышел из дома в станице Смоленской Северского района 14 февраля. Однако, куда направился, семья не знает.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины 175 сантиметров, он среднего телосложения, волосы черные короткие, глаза серые. В день исчезновения был одет в сине-голубую куртку, спортивные штаны, синие кроссовки.

- У мужчины есть особая примета - он прихрамывает, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, то сообщайте по телефону: 8-928-278-93-37 (Татьяна).

Напомним, «Комсомолка» продолжает следить за судьбой пропавшей 32-летней Ксенией Литвиновой. Сейчас есть версия, что женщина, исчезнувшая после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, намеренно путала следы.

ИСТОЧНИК KP.RU