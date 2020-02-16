В Крымске потушили пожар в здании станции техобслуживания
Сообщение о возгорании поступило дежурному в 21:59. По словам очевидцев, заметивших дым, пожар начался на станции технического обслуживания на улице Троицкой в Крымске.
- В 22:00 к месту вызова направлены подразделения МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 22:06 по прибытию к месту спасатели выяснили, что горит одноэтажное здание станции.
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В 22:41 пожар локализовали. В 00:16 возгорание полностью ликвидировали.
- Погибших и пострадавших в происшествии нет, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Причины пожара уточняются.
Ранее сообщалось, что на Восточно-Кругликовской в Краснодаре сгорело три строительных вагончика. Спустя час пожарным удалось ликвидировать горение. Информации о погибших или пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU