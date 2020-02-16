2020-02-16T08:53:45+03:00
Происшествия

В Крымске потушили пожар в здании станции техобслуживания

Пострадавших нет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Огонь тушили более двух часов.Огонь тушили более двух часов.
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Сообщение о возгорании поступило дежурному в 21:59. По словам очевидцев, заметивших дым, пожар начался на станции технического обслуживания на улице Троицкой в Крымске.

- В 22:00 к месту вызова направлены подразделения МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 22:06 по прибытию к месту спасатели выяснили, что горит одноэтажное здание станции.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В 22:41 пожар локализовали. В 00:16 возгорание полностью ликвидировали.

- Погибших и пострадавших в происшествии нет, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что на Восточно-Кругликовской в Краснодаре сгорело три строительных вагончика. Спустя час пожарным удалось ликвидировать горение. Информации о погибших или пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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