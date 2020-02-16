В Краснодаре таксист насмерть сбил мотоциклиста из Кемеровской области
Смертельная авария произошла на 12-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре.
По данным правоохранительных органов, 28-летний водитель из Апшеронского района ехал за рулем Datsun On-Do службы такси. Выезжая с прилегающей территории, мужчина не уступил дорогу мотоциклу, который двигался со стороны улицы Российской по направлению к трассе.
Фото: соцсети.
На большой скорости мотоцикл влетел в иномарку.
- В результате ДТП 28-летний житель Кемеровской области, управлявший мотоциклом, погиб на месте происшествия, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
По факту аварии началась проверка. Автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что в Белореченске водитель сбил подростка на пешеходном переходе. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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