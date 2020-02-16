2020-02-16T09:31:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре таксист насмерть сбил мотоциклиста из Кемеровской области

Ведется проверка
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Смертельная авария произошла на 12-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре.

По данным правоохранительных органов, 28-летний водитель из Апшеронского района ехал за рулем Datsun On-Do службы такси. Выезжая с прилегающей территории, мужчина не уступил дорогу мотоциклу, который двигался со стороны улицы Российской по направлению к трассе.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

На большой скорости мотоцикл влетел в иномарку.

- В результате ДТП 28-летний житель Кемеровской области, управлявший мотоциклом, погиб на месте происшествия, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По факту аварии началась проверка. Автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белореченске водитель сбил подростка на пешеходном переходе. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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