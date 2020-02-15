На Кубани водитель сбил подростка на пешеходном переходе

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:15:29+03:00

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Как удалось узнать «КП»-Кубань», ДТП произошло в городе Белореченске на улице Железнодорожной. Двигаясь в вечернее время, 36-летний водитель «Лады Приоры» не заметил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место ДТП медики приняли решение о госпитализации пострадавшего.

- Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится административное расследование, - сообщили в ОГИБДД по Белореченскому району.

Днем ранее в страшной аварии под Курганинском погибли два человека. Ехавший на большой скорости водитель отечественной «семерки» не уступил дорогу, в итоге от мощного удара две машины откинуло в поле. Пассажир 28-летний «ВАЗ» скончался на месте, 16-летний подросток умер в больнице от травм, не совместимых с жизнью.

А вечером 14 февраля в поселке Новый, что в 4 км от Белореченска, местный житель нашел тело новорожденной. Следком возбудил уголовное дело, в настоящий момент оперативники разыскивают мать погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU