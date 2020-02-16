ДТП с участием такси произошло в центре Краснодара

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:23:37+03:00

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Днем в воскресенье, 16 февраля, в Краснодаре произошла авария с участием такси. На пересечении улиц Аэродромная и Рылеева столкнулись сразу три автомобиля.

По предварительным данным, мужчина за рулем «семерки» выезжал с улицы Рылеева на Аэродромную, по которой от Бабушкина в сторону Северной ехал Volkswagen службы такси с пассажиркой. Водитель отечественной легковушки начал движение, но не рассчитал и врезался в иномарку. А далее «немец» ударил LADA Kalina с ростовскими номерами.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в аварии пострадавших нет. Все участники ДТП отделались легким испугом.

ДТП на пересечении улиц Аэродромная и Рылеева.

Чтобы не перекрывать движение на полосах, машины убрали. На месте работают автоинспекторы. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Полосы свободны для движения машин.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Напомним, ранее сообщалось, что в аварии на дороге в Северском районе погибла женщина, а ребенок получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU