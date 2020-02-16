ДТП с участием такси произошло в центре Краснодара
Днем в воскресенье, 16 февраля, в Краснодаре произошла авария с участием такси. На пересечении улиц Аэродромная и Рылеева столкнулись сразу три автомобиля.
По предварительным данным, мужчина за рулем «семерки» выезжал с улицы Рылеева на Аэродромную, по которой от Бабушкина в сторону Северной ехал Volkswagen службы такси с пассажиркой. Водитель отечественной легковушки начал движение, но не рассчитал и врезался в иномарку. А далее «немец» ударил LADA Kalina с ростовскими номерами.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», в аварии пострадавших нет. Все участники ДТП отделались легким испугом.
ДТП на пересечении улиц Аэродромная и Рылеева.
Чтобы не перекрывать движение на полосах, машины убрали. На месте работают автоинспекторы. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Полосы свободны для движения машин.Фото: Евгения ХИЛЬКО
Напомним, ранее сообщалось, что в аварии на дороге в Северском районе погибла женщина, а ребенок получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»