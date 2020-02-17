2020-02-17T00:04:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают 12-летнюю школьницу

Она ушла из дома в магазин, но так и не вернулась
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Фото: с камер видеонаблюдения.Фото: с камер видеонаблюдения.
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В Краснодаре ищут 12-летнюю Тамилу Школьникову, которая учится в школе №66 на улице Уссурийской. В воскресенье, 16 февраля, около полудня она вышла из дома в переулке Ленинском, 20/1, но так и не вернулась.

Известно, что девочка направилась в магазин, именно там ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, а далее ее следы исчезают. На Тамиле надет темно-синий пуховик, темные брюки, на голове - вязаная шапка с бубоном.

Родные уже подали заявление в полицию.

- Ведется поиск, - коротко ответили «КП» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Краснодарском крае, которые уже присоединись к работе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девочку воспитывает только бабушка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят сообщать по телефону: +7-918-173-70-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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