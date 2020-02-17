2020-02-17T10:23:26+03:00
Происшествия

В Новороссийске организация задолжала работникам более 4 миллионов рублей

После вмешательства прокуратуры сотрудники получили свои деньги
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске организация задолжала работникам более 4 миллионов рублейВ Новороссийске организация задолжала работникам более 4 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Новороссийске в ходе проверки были выявлены нарушения прав работников ООО «СК «ПОБЕДА». Организация осуществляет строительные работы на территории морского порта Тамань.

100 работникам задолжали более 4 миллионов рублей. В адрес генерального директора сотрудниками прокуратуры было внесено представление. Также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАп.

- Сейчас долг по зарплате погашен. Работникам выплачена денежная компенсация за задержку выплаты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, в Сочи задержаны серийные поджигатели. Своими действиями мужчины нанесли ущерб в более чем 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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