17 Февр. 2020 2020-02-17T10:23:26+03:00

В Новороссийске организация задолжала работникам более 4 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

После вмешательства прокуратуры сотрудники получили свои деньги

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В Новороссийске в ходе проверки были выявлены нарушения прав работников ООО «СК «ПОБЕДА». Организация осуществляет строительные работы на территории морского порта Тамань.

100 работникам задолжали более 4 миллионов рублей. В адрес генерального директора сотрудниками прокуратуры было внесено представление. Также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАп.

- Сейчас долг по зарплате погашен. Работникам выплачена денежная компенсация за задержку выплаты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, в Сочи задержаны серийные поджигатели. Своими действиями мужчины нанесли ущерб в более чем 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU