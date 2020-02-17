2020-02-17T12:24:18+03:00
Происшествия

Пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета Санкт-Петербург - Сочи

Инцидент произошел накануне
Александра ПОДУШКО
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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургФото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Пьяная девушка, находящаяся на борту самолета Санкт-ПетербургСочи, устроила дебош.

Инцидент произошел 16 февраля. Девушка громко разговаривала, ругалась матом и выпивала алкоголь. По словам очевидцев, она угрожала пассажирам и говорила, что два дня назад вышла из психиатрической больницы.

- Стюарды авиалайнера смогли успокоить девушку, но уже при выходе из самолета она вновь начала буянить, распевая громко песни и мешая пассажирам, - сообщают «Кубанские новости».

Сотрудник аэропорта вызвали правоохранителей, девушку забрали в дежурную часть.

Напомним, пассажирка рейса Сочи - Екатеринбург с билетами на руках не попала на самолет. Улететь девушка вместе с другими пострадавшими людьми смогла только спустя сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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