В Сочи на территории детсада шестилетняя девочка нашла закладу наркокурьеров
В тот день ребята из старшей группы сочинского детского сада № 51 гуляли на площадке. Воспитатель вывела всех подышать воздухом, и пока малыши играли, одна шестилетняя девочка нашла на детской площадке небольшую коробочку. Она положила ее в карман и унесла домой.
Дома показала находку родителям.
- Когда мама девочки заглянула в коробочку, внутри лежало неизвестное вещество коричневого цвета, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» источник в УВД Сочи. – Женщина тут же позвонила в сад, и потребовал объяснений, мол, почему на территории дошкольного учреждения ребята находят закладки наркоманов.
Заведующая детсадом уже сообщила о находке в полицию. Силовики изъяли две круглые пластиковые коробочки с надписями «Nontobacco», «Сandy», SHOP PEPSI. В одной из них и было вещество коричневого цвета, которое отправили на экспертизу.
В самом детском саду заведующая, которая и обращалась в полицию с заявлением, комментариев не дает.
В УВД Сочи сайту "КП"-Кубань" сообщили, что идет проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU