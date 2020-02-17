В Сочи на территории детсада шестилетняя девочка нашла закладу наркокурьеров

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:54:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В тот день ребята из старшей группы сочинского детского сада № 51 гуляли на площадке. Воспитатель вывела всех подышать воздухом, и пока малыши играли, одна шестилетняя девочка нашла на детской площадке небольшую коробочку. Она положила ее в карман и унесла домой.

Дома показала находку родителям.

- Когда мама девочки заглянула в коробочку, внутри лежало неизвестное вещество коричневого цвета, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» источник в УВД Сочи. – Женщина тут же позвонила в сад, и потребовал объяснений, мол, почему на территории дошкольного учреждения ребята находят закладки наркоманов.

Заведующая детсадом уже сообщила о находке в полицию. Силовики изъяли две круглые пластиковые коробочки с надписями «Nontobacco», «Сandy», SHOP PEPSI. В одной из них и было вещество коричневого цвета, которое отправили на экспертизу.

В самом детском саду заведующая, которая и обращалась в полицию с заявлением, комментариев не дает.

В УВД Сочи сайту "КП"-Кубань" сообщили, что идет проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперативники угрозыска в Сочи задержали наркокурьера с крупной партией "синтетики"

Сотрудники угрозыска на основании полученной оперативной информации сумели обнаружить и задержать на одной из улиц города 34-летнего мужчину, который ранее подозревался в распространении наркотиков.

Во время досмотра у задержанного обнаружено 11 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU