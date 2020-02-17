2020-02-17T15:44:44+03:00
Общество

В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей

Он сфальсифицировал постановление мэрии
Ева МУР@kp_kuban
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Тимур ХАНОВ
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Директор санатория в Анапе может пойти под суд за хищение муниципальной земли. По поддельному постановлению мэрии ему было выделено несколько гектаров лакомой курортной площади. Ее стоимость составила 60 миллионов рублей.

Выявить преступление удалось оперативникам УФСБ по Краснодарскому краю. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, объезд Анапы планируют построить к концу 2021 года. На строящемся участке возведут две транспортные развязки и пять путепроводов. На сегодня объект готов практически на половину. Строительство разделили на три этапа – с 47 по 52 километры, с 52 по 73 и с 73 по 100-й. На двух последних в настоящий момент производят реконструкцию. На конечном участке трассы первостепенная задача – это строительство путепровод а и обустройство разворотной левосторонней петли, затем возведут мост и подведут к нему развязки и путепроводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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