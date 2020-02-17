На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
В Новороссийском перинатальном центре 39-летняя жительница поселка Верхнебаканский стала матерью в девятый (!) раз. Девочка родилась абсолютно здоровой и в срок. Родители новорожденной уже дали ей имя - Эвелина.
В семье у многодетных родителей всех было поровну - четыре мальчика и четыре девочки. Но так было до появления Эвелины.
- Пятую сестренку братья придут встречать в роддом, - сообщили "КП" - Кубань в перинатальном центре Новороссийска.
Их маму на днях выпишут домой.
Напомним, в онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей. Осмотр прошли 1723 человека. Медики выявили 57 предопухолевых заболеваний, у 74 пациентов заподозрили злокачественные новообразования. Традиционная акция краевого минздрава была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака. Мероприятие направлено на выявление заболеваний на ранней стадии и информирование населения о факторах риска развития опухолей.
ИСТОЧНИК KP.RU