2020-02-17T17:16:50+03:00
Общество

На Кубани женщина стала матерью в девятый раз

Счастливое событие произошло в перинатальном центре Новороссийска
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского краяФото: пресс-служба минздрава Краснодарского края
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В Новороссийском перинатальном центре 39-летняя жительница поселка Верхнебаканский стала матерью в девятый (!) раз. Девочка родилась абсолютно здоровой и в срок. Родители новорожденной уже дали ей имя - Эвелина.

В семье у многодетных родителей всех было поровну - четыре мальчика и четыре девочки. Но так было до появления Эвелины.

- Пятую сестренку братья придут встречать в роддом, - сообщили "КП" - Кубань в перинатальном центре Новороссийска.

Их маму на днях выпишут домой.

Напомним, в онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей. Осмотр прошли 1723 человека. Медики выявили 57 предопухолевых заболеваний, у 74 пациентов заподозрили злокачественные новообразования. Традиционная акция краевого минздрава была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака. Мероприятие направлено на выявление заболеваний на ранней стадии и информирование населения о факторах риска развития опухолей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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