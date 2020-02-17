Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи
Актера Евгения Миронова вывела из себя зрительница во время выступления в Сочи. В тот момент, когда он зачитывал письма Ван Гога в одноименном спектакле, девушка начала громко разговаривать по телефону.
- Уберите телефон! - в горячке крикнул актер, обращаясь к объекту на первых рядах.
На просьбу Миронова девушка отреагировала молниеносно. И актер спокойно продолжил эмоциональное чтение писем художника, сообщает «Регион online».
Напомним, спектакль «Ван Гог. Письма к брату» с участием Евгения Миронова проходит в Сочи в рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета. За 13 лет культурный форум стал одним из главных событий зимы в России. В этом году программа дополнена новыми концертами- выступлениями звёзд оперной сцены и исполнителей музыки эпохи барокко.
«Не покидай свою планету» - спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По традиции постановка открывает фестиваль в сочинском Зимнем театре. Зрителям её представили Константин Хабенский, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и сам Юрий Башмет.
ИСТОЧНИК KP.RU