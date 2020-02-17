Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:44:35+03:00

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Актера Евгения Миронова вывела из себя зрительница во время выступления в Сочи. В тот момент, когда он зачитывал письма Ван Гога в одноименном спектакле, девушка начала громко разговаривать по телефону.

- Уберите телефон! - в горячке крикнул актер, обращаясь к объекту на первых рядах.

На просьбу Миронова девушка отреагировала молниеносно. И актер спокойно продолжил эмоциональное чтение писем художника, сообщает «Регион online».

Напомним, спектакль «Ван Гог. Письма к брату» с участием Евгения Миронова проходит в Сочи в рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета. За 13 лет культурный форум стал одним из главных событий зимы в России. В этом году программа дополнена новыми концертами- выступлениями звёзд оперной сцены и исполнителей музыки эпохи барокко.

«Не покидай свою планету» - спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По традиции постановка открывает фестиваль в сочинском Зимнем театре. Зрителям её представили Константин Хабенский, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и сам Юрий Башмет.

ИСТОЧНИК KP.RU