2020-02-17T19:44:35+03:00
Общество

Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи

Она громко разговаривала по телефону
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Евгений Миронов. Фото: InstagramЕвгений Миронов. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Актера Евгения Миронова вывела из себя зрительница во время выступления в Сочи. В тот момент, когда он зачитывал письма Ван Гога в одноименном спектакле, девушка начала громко разговаривать по телефону.

- Уберите телефон! - в горячке крикнул актер, обращаясь к объекту на первых рядах.

На просьбу Миронова девушка отреагировала молниеносно. И актер спокойно продолжил эмоциональное чтение писем художника, сообщает «Регион online».

Напомним, спектакль «Ван Гог. Письма к брату» с участием Евгения Миронова проходит в Сочи в рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета. За 13 лет культурный форум стал одним из главных событий зимы в России. В этом году программа дополнена новыми концертами- выступлениями звёзд оперной сцены и исполнителей музыки эпохи барокко.

«Не покидай свою планету» - спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По традиции постановка открывает фестиваль в сочинском Зимнем театре. Зрителям её представили Константин Хабенский, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и сам Юрий Башмет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницам Кубани выделили компьютеры
Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи
В Сочи вор украл аппарат для нанесения дорожной разметки
"Ласточку" из Ростова-на-Дону в Анапу и Новороссийск запустят с 1 апреля
Суд отказал противникам переименования поселка Сириус в Сочи
В центре кубанского парка мужчина стрелял из автомата
Продали и выгнали: в Сочи родственники собрались выкинуть на улицу 78-летнюю женщину
В Краснодаре для всех православных семей открыты двери центра "Зерно веры"
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне