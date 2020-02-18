В Темрюкском районе столкнулись две машины

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:35:59+03:00

В аварии пострадали два человека

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля в 07:55 в Темрюкском районе на федеральной автомобильной дороге А-290 Новороссийск – Керчь.

По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем автомобиля «ХУНДАЙ IX 35» на перекрестке не предоставил преимущество в движение автомобилю «ВАЗ 2107». Отечественная легковушка ехала по главной дороге.

- В результате ДТП водитель и ребенок из автомобиля «ВАЗ 2107» получили травмы различной тяжести. Они были доставлены в центральную районную больницу Темрюка, - сообщили в ОГИБДД по Темрюкскому району.

Напомним, на Кубани водитель «Волги» влетел в электроопору. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU