В Темрюкском районе столкнулись две машины
Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля в 07:55 в Темрюкском районе на федеральной автомобильной дороге А-290 Новороссийск – Керчь.
По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем автомобиля «ХУНДАЙ IX 35» на перекрестке не предоставил преимущество в движение автомобилю «ВАЗ 2107». Отечественная легковушка ехала по главной дороге.
- В результате ДТП водитель и ребенок из автомобиля «ВАЗ 2107» получили травмы различной тяжести. Они были доставлены в центральную районную больницу Темрюка, - сообщили в ОГИБДД по Темрюкскому району.
Напомним, на Кубани водитель «Волги» влетел в электроопору. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.
ИСТОЧНИК KP.RU