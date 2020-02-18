18 Февр. 2020 2020-02-18T10:48:08+03:00

За пьяный дебош на борту авиарейса Санкт-Петербург – Сочи девушку оштрафовали на 1 тысячу рублей Фото: Архив "КП"

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Адлерский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении девушки, которая летела рейсом Санкт-Петербург – Сочи.

Согласно протоколу женщина совершила мелкое хулиганство, то есть нарушила общественный порядок. Во время полета она громко разговаривала, ругалась матом и выпивала алкоголь. По словам очевидцев, девушка угрожала пассажирам и говорила, что недавно вышла из психиатрической больницы.

- Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и назначил ей наказание штраф в размере 1 тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU