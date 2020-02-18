18 Февр. 2020 2020-02-18T12:01:51+03:00

Из-за тумана в аэропортах Минвод и Ростова-на-Дону в Краснодаре вынужденно приземлились три самолета Фото: Архив "КП"

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18 февраля из-за погодных условий аэропорт Краснодар принял в качестве запасного аэродрома рейсы, перенаправленные из Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

- По состоянию на 11:30 в краевой столице находятся два самолета авиакомпании «Азимут» и один самолет «Аэрофлота», следовавшие из Москвы, Нижнего Новгорода и Челябинска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Пассажиров уже высадили, им выдали багаж. С гражданами работают представители авиакомпаний.

Напомним, за пьяный дебош на борту авиарейса Санкт-Петербург – Сочи девушку оштрафовали на 1 тысячу рублей. Пассажирка громко разговаривала, ругалась матом и выпивала алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU