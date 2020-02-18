В Тихорецком районе водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста
17 февраля в 08:10 на автодороге Журавская – Тихорецк произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля марки «ГАЗ 3302» не выдержал дистанцию до движущегося впереди велосипеда. Он допустил столкновение с ним.
В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний велосипедист от полученных травм погиб на месте аварии.
- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, автомобиль в Сочи свалился в овраг. ДТП произошло неподалеку от границы с Абхазией. От полученных тяжелых травм водитель иномарки погиб на месте, пассажиров в салоне не было.
ИСТОЧНИК KP.RU