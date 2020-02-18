2020-02-18T18:17:43+03:00
Общество

В центре Краснодара ограничат движение транспорта

Запрещающие знаки появятся 20 февраля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 20 февраля будет проходить краевое мероприятия в честь Дня защитника Отечества. В связи с этим временно ограничат движение транспорта по улицам, которые прилегают к Пушкинской площади города.

- Начиная с 6 утра и до окончания праздничного мероприятия, автомобилистам придется объезжать улицу Пушкина — от Рашпилевской до Красной и улицу Рашпилевскую — от Пушкина до Советской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В департаменте транспорта попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре запретят парковаться на проезжей части 1-го Севастопольского проезда. Запрет вступит в силу с 1 марта. В краевой столице поставят знаки запрета стоянки и остановки транспорта на участке от улицы Бабушкина до Рылеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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