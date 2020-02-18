В центре Краснодара ограничат движение транспорта
В Краснодаре 20 февраля будет проходить краевое мероприятия в честь Дня защитника Отечества. В связи с этим временно ограничат движение транспорта по улицам, которые прилегают к Пушкинской площади города.
- Начиная с 6 утра и до окончания праздничного мероприятия, автомобилистам придется объезжать улицу Пушкина — от Рашпилевской до Красной и улицу Рашпилевскую — от Пушкина до Советской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.
В департаменте транспорта попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре запретят парковаться на проезжей части 1-го Севастопольского проезда. Запрет вступит в силу с 1 марта. В краевой столице поставят знаки запрета стоянки и остановки транспорта на участке от улицы Бабушкина до Рылеева.
ИСТОЧНИК KP.RU