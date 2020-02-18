В Приморско-Ахтарске открыли спортшколу после реконструкции
Около 50 лет спортивная школа находилась в историческом здании. В 2012 году помещения были признаны аварийными и воспитанников перевели в физкультурно-оздоровительный центр города. В 2017 году здесь случился пожар. Власти приняли решение сделать полную реконструкцию помещений. На это выделили 92 млн рублей.
- Открытие спортшколы в городе - это только начало расширения спортивной базы в муниципальном образовании. В скором времени начнется строительства крытого бассейна в Бриньковской. Также разрабатывается проектно-сметная документация центра единоборств в Приморско-Ахтарске, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В спортшколе Приморско-Ахтарска будут заниматься более 1600 ребят в секциях по десяти видам спорта. Сейчас в ДЮСШ работают 18 тренеров.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что крытый плавательный бассейн открыли при средней школе №1 станицы Динской. Объект начали возводить в октябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU