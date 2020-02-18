2020-02-18T19:40:49+03:00
Спорт

В Приморско-Ахтарске открыли спортшколу после реконструкции

В ней смогут заниматься более 1600 детей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Около 50 лет спортивная школа находилась в историческом здании. В 2012 году помещения были признаны аварийными и воспитанников перевели в физкультурно-оздоровительный центр города. В 2017 году здесь случился пожар. Власти приняли решение сделать полную реконструкцию помещений. На это выделили 92 млн рублей.

- Открытие спортшколы в городе - это только начало расширения спортивной базы в муниципальном образовании. В скором времени начнется строительства крытого бассейна в Бриньковской. Также разрабатывается проектно-сметная документация центра единоборств в Приморско-Ахтарске, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В спортшколе Приморско-Ахтарска будут заниматься более 1600 ребят в секциях по десяти видам спорта. Сейчас в ДЮСШ работают 18 тренеров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что крытый плавательный бассейн открыли при средней школе №1 станицы Динской. Объект начали возводить в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все центральные пляжи Геленджика оборудуют пандусами
В Приморско-Ахтарске открыли спортшколу после реконструкции
В Туапсинском районе уволили чиновников за сокрытие доходов
Почта России сообщила о режиме работы в праздничные дни
В президентском кадетском училище Краснодара отметили День защитника Отечества
В Джубге появится новый офис врача общей практики
В центре Краснодара ограничат движение транспорта
ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов
Роспотребнадзор : случаев заболевания гриппом и ОРВИ в Сочи меньше, чем в 2019 году
Инцидент в Туапсе, где девушка ранила ножом мужчину, проверят в СК России
«Краснодар» начал продажи билетов на первый матч весенней части сезона
На Кубани на мужчину, который после ссоры разрубил паспорт любовницы, завели дело
В Сочи ДТП в тоннеле вызвало огромную пробку
Взяла на память: после визита подруги девушка в Сочи лишилась дорогих гаджетов
В Краснодаре пройдет выставка «По материкам и странам»
На Кубани задержали серийного вора, который находился под административным надзором
В Крымском районе на ремонт четырех памятников военной истории выделили 2,2 миллиона рублей
Кубанские спортсменки завоевали шесть наград на соревнованиях по джиу-джитсу
В Сочи бывшим военным помогут с работой
В Тихорецком районе водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста
Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал
Из-за тумана в аэропортах Минвод и Ростова-на-Дону в Краснодаре вынужденно приземлились три самолета