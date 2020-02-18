В Приморско-Ахтарске открыли спортшколу после реконструкции

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:40:49+03:00

В ней смогут заниматься более 1600 детей

Изменить размер текста: A A

Около 50 лет спортивная школа находилась в историческом здании. В 2012 году помещения были признаны аварийными и воспитанников перевели в физкультурно-оздоровительный центр города. В 2017 году здесь случился пожар. Власти приняли решение сделать полную реконструкцию помещений. На это выделили 92 млн рублей.

- Открытие спортшколы в городе - это только начало расширения спортивной базы в муниципальном образовании. В скором времени начнется строительства крытого бассейна в Бриньковской. Также разрабатывается проектно-сметная документация центра единоборств в Приморско-Ахтарске, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В спортшколе Приморско-Ахтарска будут заниматься более 1600 ребят в секциях по десяти видам спорта. Сейчас в ДЮСШ работают 18 тренеров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что крытый плавательный бассейн открыли при средней школе №1 станицы Динской. Объект начали возводить в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU