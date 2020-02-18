В Сочи спасатели помогли туристам выбраться из леса

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:43:43+03:00

У них на машине сел аккумулятор

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У приезжих молодых людей в горах Сочи случилось ЧП – на их машине сел аккумулятор. О случившемся они сообщили спасателям через систему ГЛОНАСС, установленную на автомобиле.

- 18 февраля в 18:46 пришло сообщение о помощи. В координатах была указана дорога на рекреационный объект "Орлиные скалы". В 18:50 сотрудники МЧС уже выехали на место, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели нашли туристов и помогли завести машину. Молодые люди оказались приезжими из Москвы и Самары. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что случаев заболевания гриппом и ОРВИ в Сочи меньше, чем в 2019 году. Специалисты пока не видят особых причин для беспокойства о возможности эпидемий.

ИСТОЧНИК KP.RU