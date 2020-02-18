На Кубани стартует региональный этап конкурса «Семья года–2020»

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:11:52+03:00

Его победители представят регион на всероссийском этапе в Москве

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Конкурс «Семья года» проводится на Кубани в пятый раз. Он направлен на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства. В крае его организует министерство труда и социального развития Кубани, на федеральном уровне – Минтруд России.

– В ходе конкурса будут определены победители в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций», – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заявки от участников будет принимать управление соцзащиты. Семьи должны представить фото- и видеоматериалы о себе с 1 марта по 1 апреля.

На Кубани победителей объявят с 12 по 15 мая. Их наградят памятными подарками и дипломами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году победителями конкурса стали семья Молотковых из Щербиновского района, семья Галаган из Брюховецкого района, семья Ревенко из Выселковского района, семья Вирченко из Ленинградского района, а также супруги Орел из Павловского района.

А в 2018 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Рогачевых - потомственных хлеборобов из Успенского района. Супруги воспитывают шестерых детей. История этой ячейки общества вошла в Почетную книгу «Семья года. Россия – 2018 год».

ИСТОЧНИК KP.RU