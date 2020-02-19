Из Анапы запустят прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск
Из Международного аэропорта Анапы откроют прямые рейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск.
Уже 15 марта авиакомпания S7 Airlines начнет летать в Новосибирск без пересадок. Рейс будет выполняться только по воскресеньям. Вылет из Анапы - в 13:20, прибытие в Новосибирск - в 22:05.
- С 29 марта авиакомпания «Россия» запустит рейсы в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Анапы - в 12:30, прибытие в Санкт-Петербург - в 15:20, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Анапы.
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ИСТОЧНИК KP.RU