2020-02-19T08:31:23+03:00
Общество

Из Анапы запустят прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск

Улететь в эти города без пересадок можно будет уже с середины марта
Александра ПОДУШКО
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Из Анапы запустят прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и НовосибирскИз Анапы запустят прямые авиарейсы в Санкт-Петербург и НовосибирскФото: Архив "КП"
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Из Международного аэропорта Анапы откроют прямые рейсы в Санкт-Петербург и Новосибирск.

Уже 15 марта авиакомпания S7 Airlines начнет летать в Новосибирск без пересадок. Рейс будет выполняться только по воскресеньям. Вылет из Анапы - в 13:20, прибытие в Новосибирск - в 22:05.

- С 29 марта авиакомпания «Россия» запустит рейсы в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Анапы - в 12:30, прибытие в Санкт-Петербург - в 15:20, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Анапы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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