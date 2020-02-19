19 Февр. 2020 2020-02-19T09:08:52+03:00

В Анапе на 2 года осудили мужчину, который сообщил о заминировании многоэтажки Фото: Архив "КП"

Он признался, что на преступление пошел под действием алкоголя

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В дежурную часть Анапы обратился диспетчер аварийной службы жилищно-коммунального предприятия. Он рассказал, что на телефон организации позвонил неизвестный и сообщил об угрозе многоэтажке.

На место выехали сотрудники полиции, краевого УФСБ и представители экстренных служб. Информация о минировании не подтвердилась.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали 54-летнего местного жителя. Он признался, что на преступление пошел под действием алкоголя.

- На него завели уголовное дело, которое было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU