В Анапе на 2 года осудили мужчину, который сообщил о заминировании многоэтажки
В дежурную часть Анапы обратился диспетчер аварийной службы жилищно-коммунального предприятия. Он рассказал, что на телефон организации позвонил неизвестный и сообщил об угрозе многоэтажке.
На место выехали сотрудники полиции, краевого УФСБ и представители экстренных служб. Информация о минировании не подтвердилась.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали 54-летнего местного жителя. Он признался, что на преступление пошел под действием алкоголя.
- На него завели уголовное дело, которое было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU