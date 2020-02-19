В акции «Капля крови – ради жизни!» приняли участие более 1200 человек

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:06:00+03:00

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На Кубани прошла ежегодная донорская акция «Капля крови – ради жизни!». Она была приурочена к Международному дню детей, больных раком.

- В акции приняли участие люди разных возрастов, профессий и социального статуса. Мероприятие также поддержали студенты средних и высших учебных заведений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Акция направлена на привлечение внимания общества к проблеме онкологических заболеваний. В ней приняли участие 1206 человек, всего заготовили около 460 литров донорской крови.

Напомним, в Джубге появится новый офис врача общей практики. Амбулаторию создадут на базе терапевтического отделения Туапсинской ЦРБ №2.

ИСТОЧНИК KP.RU