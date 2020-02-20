2020-02-20T17:47:00+03:00
Общество

Кубанские здравницы не смогут принимать детей, если не встанут на учет в единый реестр

Власти региона считают, что таким образом у санаторно-курортной отрасли появится знак качества
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Заявления о включение в единый реестр от кубанских санаториев принимают до 1 мая.Заявления о включение в единый реестр от кубанских санаториев принимают до 1 мая.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

О создании единого реестра детских здравниц и лагерей заявила вице-губернатор Анна Минькова на расширенной профильной межведомственной комиссии. Она отметила, что подготовка к летнему сезону уже началась. Так, в прошлом году был принят федеральный закон, который предусматривает создание единого реестра и полную инвентаризацию здравниц.

- Это своего рода знак качества, и, конечно, гарантия для родственников в том, что из дети буду в безопасности. А это вопрос имиджа региона, - подчеркнула замгубернатора по соцвопросам.

Минькова также отметила, что власти обязаны отработать вопросы безопасности с каждой здравницей и руководителем. Заявления о включение в единый реестр от кубанских санаториев принимают до 1 мая, в июне станут известны результаты. Отмечается, что учреждениям, которые не попадут в список, запретят принимать детей. Они также будут штрафоваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

2,6 млрд рублей выделят власти региона на детский отдых

Деньги направят на получение путевок в лагеря и санатории (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи сменился глава администрации Хостинского района
На Кубани сотрудники ДПС следят за обстановкой на дорогах с помощью беспилотников
В Краснодарском университете МВД отметили День защитника Отечества
В сквере Дружбы народов Краснодара установят новый скейт-парк
Гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев встретился с журналистами ведущих СМИ Кубани и Адыгеи
В Белореченском районе массажиста подозревают в насильственных действиях над 5-летним ребенком
Кубанские здравницы не смогут принимать детей, если не встанут на учет в единый реестр
Автора речи о «бомжах-ветеранах» в Сочи заподозрили в связях с сектой
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Кубанские дети пойдут на работу этим летом
ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП
2,6 млрд рублей выделят власти региона на детский отдых
На баланс городского МУПа в Сочи передают 350 километров ливневых сетей
Мэр Краснодара об обновлении общественного транспорта: «Это самые масштабные закупки за последние 40 лет»
«Ростелеком» и «РТК - Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
В Краснодаре под ковш экскаватора попал торговый комплекс
Полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном
Набережная Лазаревского в Сочи ожидает начала реконструкции
В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей
«Мусорная» проблема на Кубани решается
В ночном клубе Краснодара мужчина сорвал с шеи гостя золотую цепочку
В Новороссийске продолжается ремонт дорог
Аэропорт Краснодара начал работать в обычном режиме
Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей
Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре
Краснодарцы потратили на 20% больше на подарки любимым
В Сочи в ходе экскурсии расскажут о госпиталях времен Великой Отечественной войны