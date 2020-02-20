Кубанские здравницы не смогут принимать детей, если не встанут на учет в единый реестр

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:47:00+03:00

Заявления о включение в единый реестр от кубанских санаториев принимают до 1 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА

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О создании единого реестра детских здравниц и лагерей заявила вице-губернатор Анна Минькова на расширенной профильной межведомственной комиссии. Она отметила, что подготовка к летнему сезону уже началась. Так, в прошлом году был принят федеральный закон, который предусматривает создание единого реестра и полную инвентаризацию здравниц.

- Это своего рода знак качества, и, конечно, гарантия для родственников в том, что из дети буду в безопасности. А это вопрос имиджа региона, - подчеркнула замгубернатора по соцвопросам.

Минькова также отметила, что власти обязаны отработать вопросы безопасности с каждой здравницей и руководителем. Заявления о включение в единый реестр от кубанских санаториев принимают до 1 мая, в июне станут известны результаты. Отмечается, что учреждениям, которые не попадут в список, запретят принимать детей. Они также будут штрафоваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU