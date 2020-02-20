В сквере Дружбы народов Краснодара установят новый скейт-парк

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:11:41+03:00

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В сквере Дружбы народов, который находится на пересечении улиц имени Орджоникидзе и Рашпилевской 21 февраля начнут наводить порядок. Спортивный комплекс уже давно изношен и требует ремонта.

- Здесь уберут сломанные тренажеры и турники и установят новое оборудование. Также поменяют старый фанерно-каркасный скейт-парк на новый бетонный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города Краснодара.

Также в мэрии добавили, что проект новой скейт-площадки разрабатывался вместе со спортсменами. И если спортивные тренажеры поменяют в ближайшее время, то бетонный скейт-парк установят к лету.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре проходит акция «Стена памяти». Рассказать о своих родственниках-фронтовиках может каждый житель краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU