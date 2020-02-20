В Краснодарском университете МВД отметили День защитника Отечества
На торжественном построении в Краснодарском университете МВД присутствовали представители городской и краевой администраций и следственного комитета.
От имени губернатора региона личный состав учреждения поздравил замглавы региона Сергей Пуликовский.
- Вице-губернатор вручил медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» начальнику университета Александру Симоненко, его заместителю Олегу Скрыпникову и начальнику комендантского отдела Андрею Тюню, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в торжественной обстановке награды вручил начальник университета отличившимся курсантам.
Мероприятие закончилось возложением цветов к мемориалу.
Ранее «Комсомолка» сообщала, как в президентском кадетском училище Краснодара отметили День защитника Отечества. Мероприятие прошло в зале ученого заведения. Его провел начальник училища Геннадий Барковский.
ИСТОЧНИК KP.RU