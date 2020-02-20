2020-02-20T19:46:59+03:00
Общество

В Краснодарском университете МВД отметили День защитника Отечества

Руководству вручили награды
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На торжественном построении в Краснодарском университете МВД присутствовали представители городской и краевой администраций и следственного комитета.

От имени губернатора региона личный состав учреждения поздравил замглавы региона Сергей Пуликовский.

- Вице-губернатор вручил медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» начальнику университета Александру Симоненко, его заместителю Олегу Скрыпникову и начальнику комендантского отдела Андрею Тюню, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в торжественной обстановке награды вручил начальник университета отличившимся курсантам.

Мероприятие закончилось возложением цветов к мемориалу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как в президентском кадетском училище Краснодара отметили День защитника Отечества. Мероприятие прошло в зале ученого заведения. Его провел начальник училища Геннадий Барковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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