В Кабардинке появится профориентационный лагерь

20 Февр. 2020 2020-02-20T23:45:42+03:00

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Новый круглогодичный лагерь откроют в Кабардинке. Он находится на первой морской линии и включает пять жилых корпусов. В нем подростки будут не только отдыхать, но и учиться.

- Здесь капитально отремонтируют спальные корпуса, здания пищеблока, столовой, медкорпуса и других помещений. Также закупят новое оборудование. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На ремонт выделено 167 миллионов рублей. Планируется, что комплекс заработает уже следующим летом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 2,6 млрд рублей выделят власти региона на детский отдых. Деньги направят на получение путевок в лагеря и санатории. Всего же в Краснодарском крае ежегодно отдыхают около 770 тысяч ребят, больше 600 тысяч из которых – местные.

ИСТОЧНИК KP.RU