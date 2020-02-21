21 Февр. 2020 2020-02-21T10:45:43+03:00

На Кубани произошел пожар в заброшенном здании Фото: Архив "КП"

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21 февраля в 02:47 дежурному диспетчеру МЧС России поступило сообщение о пожаре в поселке Новомихайловском.

К месту вызова были направлены огнеборцы. Они установили, что горит заброшенное строение на площади около 150 квадратных метров.

- В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В 03:12 пожар локализовали, в 03:22 – ликвидировали. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, на Кубани сотрудники полиции помогли ликвидировать пожар. До прибытия сотрудников экстренной службы они оцепили место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU