2020-02-21T12:09:46+03:00
Происшествия

В Крымском районе в лобовом ДТП пострадал человек

Его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

20 февраля около 14:00 дня в районе 41-километра автодороги Крымск - Джигинка произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «ИЖ 240190» превысил скорость движения. Машину занесло, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем «ГАЗ 27055». За рулем сидел 26-летний парень.

- В результате происшествия 62-летний пассажир «ГАЗели» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани грузовик снес столб и врезался в аптеку. В аварии никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 февраля в 6:53 на пересечении улиц Мира и Первомайской в поселке Ильском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи СК проводит проверку скандального инцидента в школе
В Сочи горожане выбрали самые важные объекты для благоустройства
На таможенника в Майкопе завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Суд изберет меру пресечения для бывшего главы Хостинского района Сочи
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
16,5 млрд рублей инвестиций направит «Россети Кубань» в развитие энергокомплекса до 2022 года
В Краснодарском крае возбудили два дела о контрабанде леса
В Геленджике на территории Андреевского парка высадят 23 вида растений
В Новороссийске местные жители похитили сумку с техникой
Накануне Дня защитника Отечества собственники квартир ЖК «Марсель 2» строительной компании «АСК» отметили новоселье
В Усть-Лабинском районе задержали женщину, которая сняла с чужой карты 20 тысяч рублей
В Крымском районе в лобовом ДТП пострадал человек
Поезда в Крым начнут курсировать из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска
На выходных в Сочи ожидаются дожди
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
Убитого леопарда в Новороссийске приобрели на черном рынке
В Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву
На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
На Кубани произошел пожар в заброшенном здании
В Краснодаре стартовало строительство мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы