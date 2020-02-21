В Крымском районе в лобовом ДТП пострадал человек

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:09:46+03:00

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20 февраля около 14:00 дня в районе 41-километра автодороги Крымск - Джигинка произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем «ИЖ 240190» превысил скорость движения. Машину занесло, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем «ГАЗ 27055». За рулем сидел 26-летний парень.

- В результате происшествия 62-летний пассажир «ГАЗели» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани грузовик снес столб и врезался в аптеку. В аварии никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 февраля в 6:53 на пересечении улиц Мира и Первомайской в поселке Ильском.

ИСТОЧНИК KP.RU