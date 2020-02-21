2020-02-21T16:56:12+03:00
Происшествия

Дело убившего аспирантку из Краснодарского края историка Соколова могут передать в суд в апреле

Об этом сообщил адвокат семьи погибшей Анастасии Ещенко [видео]
Евгения СОРОКА
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Анастасия Ещенко и Олег Соколов.Анастасия Ещенко и Олег Соколов.
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21 февраля стало известно, что расследование по громкому делу убившего аспирантку из Краснодарского края историка Олега Соколова подходит к завершению. Об этом сообщил защитник потерпевших Александр Почуев.

- Материалы могут передать в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга уже в начале апреля, но более конкретных дат нет, - сказал Александр Почуев.

Напомним, под арестом историк Олег Соколов находится с ноября 2019 года. По версии следствия, профессор застрелил свою возлюбленную аспирантку из обреза малокалиберной винтовки, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойку. Кавалер Ордена почетного легиона после задержания написал явку с повинной и во время суда, где ему избирали меру пресечения, признал свою вину, рассказав, что ссора произошла из-за ревности Насти к его дочерям.

Убитую экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантку отпели и похоронили в закрытом гробу. На прощание с девушкой пришла вся станица.

Расследованием громкого убийства занимается центральный аппарат СК. Известно, что Олег Соколов прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты считают, что в момент убийства он был абсолютно вменяем.

Похороны Анастасии Ещенко на кладбище станицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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