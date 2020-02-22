Краснодарский край получит 3,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми 3-7 лет

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На исполнение поручений президента РФ Владимира Путина в бюджете страны запланировали 35 млрд рублей. Все эти средства распределят между регионами. Кубань получит из госказны 4,4 млрд рублей. В частности, 3,7 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми 3-7 лет в Краснодарском крае.

Кроме того, на условиях софинансирования в регионе планируют модернизировать детские школы искусств. На эти цели собираются затратить 9,5 млн рублей.

Более 725 млн рублей направят на доплаты за классное руководство кубанским учителям. С января она увеличена до 4 тысяч рублей ежемесячно по решению краевых властей, а уже с сентября 2020 года к ней добавят пятитысячную выплату из федерального бюджета.

Напомним, в Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву. Чугаев Александр Петрович родился 6 сентября 1923 года в деревне Денисово Осинского района Пермской области. Добровольцем ушел на фронт. После он преподавал уголовное право в КубГУ. Научно-педагогической деятельности посвятил 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU