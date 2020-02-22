2020-02-22T11:23:54+03:00
Общество

Краснодарский форум "Дело за малым" стал лучшим нацпроектом в России

Жюри оценило и рекламную кампанию по привлечению известного изобретателя Илона Маска
Ева МУР@kp_kuban
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Премию получила команда из Краснодарского краяПремию получила команда из Краснодарского края
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Накануне, 20 и 21 февраля в Москве состоялось вручение национальной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный лучник". Презентации участников со всей страны оценивалось жюри: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Центральный и Северо-Западный федеральный округ, Юг. Из 700 проектов в шорт-лист национальной премии вышли 68.

По итогам оценки краснодарский форум "Дело за малым" получил гран-при конкурса.

Такие баннеры появились в Калифорнии

Такие баннеры появились в Калифорнии

Напомним, форум для предпринимателей в Краснодаре организуется с 2016 года. В прошлом году его участниками стали 25 тысяч человек из 70 регионов России. Каково было удивление собравшихся, когда на связь с Краснодаром вышел всемирноизвестный изобретатель из США Илон Маск.

И это было уже персональной удачей команды пиарщиков бизнес-форума, которым удалось разместить билборды с надписью «Kak tebe takoe?» в Калифорнии в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска Space X, и снять оригинальное обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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