2020-02-22T13:18:25+03:00
Общество

Концертный зал за 1,1 млрд рублей планируют построить в Краснодаре

Его проект обсуждался на встрече по поводу стратегии развития города до 2023
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На открытой встрече по поводу стратегии развития Краснодара до 2023 года обсудили необходимость строительства в кубанской столице современного и многофункционального концертного зала.

- Он должен быть вместительным и акустически правильным, - пояснили на встрече инициаторы данного проекта.

Привлекательность Краснодара, его стратегическое положение, необходимо использовать, пояснил старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко.

По приблизительным подсчетам строительство концертного зала на 3,5 тысячи мест обойдется в более 1 млрд рублей. И инвестор, готовый вложить эти деньги в строительство, найден.

Ожидается, что реализация проекта начнется в 2020 году, а завершится в 2025 году.

Детали пока не сообщаются.

Напомним, в декабре пресс-служба Кубанского казачьего хора заявила о планах строительства концертного зала на пустыре напротив отеля "Марриот". Пока неизвестно, идет ли речь об одном и том же объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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