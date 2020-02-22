В Краснодаре ночью сгорел магазин

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:14:20+03:00

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В Краснодаре ночью, 22 февраля, сгорел торговый павильон.

- Сообщение на пульт дежурного поступило около трех часов ночи, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На месте происшествия выяснилось, что это магазин. Площадь пожара - 20 квадратных метров.

Пожарные потушили огонь в 3.09 ночи. Восемь человек и две единицы техники были задействованы во время операции. Никто не пострадал.

Напомним, вчера, 21 февраля, 02:47 дежурному диспетчеру МЧС России поступило сообщение о пожаре в поселке Новомихайловском. К месту вызова были направлены огнеборцы. Они установили, что горит заброшенное строение на площади около 150 квадратных метров. Огонь потушили в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU