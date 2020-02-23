Мэр Краснодара пробежал пять километров на массовом легкоатлетическом забеге

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:55:32+03:00

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В Краснодаре 23 февраля проходит массовый легкоатлетический забег HardRun.

Вместе со всеми бегунами стартовал и мэр города Евгений Первышов. Он пробежал дистанцию 5 километров.

Маршрут проходил от Главной городской площади до фонтана у ЗСК и обратно.

- Получил отличный зaряд бодрости, - сказал после забега Евгений Первышов. - Зaбеги в Краснодаре набирают популярность, к нaм едут со всей России и очень приятно, что мы стaновимся одним из беговых центров страны.

Всего же в массовом зaбеге участвует около 1200 мaрафонцев в из Крaснодара и более чем из 50 городов России.

Сам забег проходит в Краснодаре уже четвертый раз. Вместе с атлетами пробежал и 81-летний житель Краснодара Михаил Кузьмин. Он очень известен в кругах марафонцев. Михаил Кузьмин - победитель Всероссийских и междунaродных любительских соревнований по легкой атлетике.

Центр Краснодара на время забега был перекрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU